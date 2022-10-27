Мэр Москвы продлил до конца 2023 года пилотный проект по выдаче в коммерческих аптеках льготных лекарств

16:25

В столице пилотный проект по обеспечению льготников бесплатными лекарствами в коммерческих аптеках по электронным рецептам продлен до 31 декабря 2023 года решением мэра Москвы Сергея Собянина. В проекте участвуют коммерческие аптеки с действующей лицензией на осуществление фармацевтической деятельности в Москве, подключенные к ЕМИАС, которые берут на себя обязательства по выдаче льготным категориям граждан в день обращения лекарственных препаратов по международному непатентованному наименованию.

Планируется, что выполнение пилотного проекта помогает расширить доступ льготных категорий горожан к бесплатным лекарствам. Например, граждане могут получить препарат конкретного торгового наименования с доплатой разницы в стоимости.

Также у льготников остается возможность получения бесплатных лекарств как и прежде - в аптечных пунктах московских поликлиник.

Получить препарат в аптеке можно предъявив QR-код электронного рецепта на экране мобильного телефона или в бумажном виде, предварительно распечатанный в инфомате поликлиники. Список частных и городских аптек, выдающих льготные лекарства, можно найти в электронной медицинской карте в разделе «Рецепты» на портале мэра и правительства Москвы и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», а также в инфомате поликлиники.

Сейчас к проекту присоединились более 350 коммерческих аптек. В нынешнем году они уже передали имеющим льготы горожанам лекарственные препараты по 6,2 тыс. электронным рецептам на более чем 6,7 млн руб. Льготников, которые пользуются услугами коммерческих аптек становится все больше и количество отоваренных рецептов постепенно растет.