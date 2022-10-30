Из-за ожидаемой непогоды службы Москвы перешли в режим повышенной готовности
09:25 30.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Согласно прогнозам синоптиков, сегодня погода резко ухудшится. Ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с. В ночь на понедельник выпадет первый снег, его прирост может составить до 1 сантиметра. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности. Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов», — приводятся в тексте слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.
Он добавил, что службы готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями.
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