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Из-за ожидаемой непогоды службы Москвы перешли в режим повышенной готовности

09:25 30.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Усиление ветра с порывами до 20 м/с ожидается в Москве в воскресенье, в ночь на понедельник может выпасть первый снег. Городские службы перешли в режим повышенной готовности для оперативного устранения последствий непогоды, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

«Согласно прогнозам синоптиков, сегодня погода резко ухудшится. Ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с. В ночь на понедельник выпадет первый снег, его прирост может составить до 1 сантиметра. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности. Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов», — приводятся в тексте слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Он добавил, что службы готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями.

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