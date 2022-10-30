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До 5 ноября продлится национальный траур из-за давки в Южной Корее

09:30 30.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальный траур в Республике Корея в связи с давкой в центре Сеула, в результате которой погиб 151 человек, продлится до 5 ноября включительно. Об этом в воскресенье сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на премьер-министра страны Хан Док Су.

Ранее о национальном трауре объявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Он заявил, что траур продлится до тех пор, «пока инцидент не будет разрешен».

По последним данным, в результате давки в районе Итхэвон погиб 151 человек, в том числе две россиянки. Всего погибли 19 иностранцев, среди них есть граждане Китая, Узбекистана, Норвегии. Пострадали 82 человека, среди них одна россиянка. Большая часть погибших (97) — женщины.

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