До 5 ноября продлится национальный траур из-за давки в Южной Корее
09:30 30.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее о национальном трауре объявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Он заявил, что траур продлится до тех пор, «пока инцидент не будет разрешен».
По последним данным, в результате давки в районе Итхэвон погиб 151 человек, в том числе две россиянки. Всего погибли 19 иностранцев, среди них есть граждане Китая, Узбекистана, Норвегии. Пострадали 82 человека, среди них одна россиянка. Большая часть погибших (97) — женщины.
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