РФ готова отгружать зерно дружественным странам, но сделка сейчас опасна со всех сторон - Школкина
12:05 30.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Россия приостановила участие в зерновой сделке из-за атаки беспилотников на Севастополь со стороны Украины. Сделка опасна со всех сторон, и рисковать людьми, грузом невозможно», — указала она.
При она подчеркнула, что Россия всегда заявляет о том, что при наличии достаточного количества зерна готова поставлять его дружественным странам и даже часть его — в виде гуманитарной помощи.
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