РФ готова отгружать зерно дружественным странам, но сделка сейчас опасна со всех сторон - Школкина

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зерновая сделка сейчас опасна со всех сторон, и нельзя рисковать грузом и людьми, но в целом поставки зерна за рубеж помогут стабилизировать цены на зерно на внутреннем рынке. Об этом заявила журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина («Единая Россия»).



«Россия приостановила участие в зерновой сделке из-за атаки беспилотников на Севастополь со стороны Украины. Сделка опасна со всех сторон, и рисковать людьми, грузом невозможно», — указала она.



При она подчеркнула, что Россия всегда заявляет о том, что при наличии достаточного количества зерна готова поставлять его дружественным странам и даже часть его — в виде гуманитарной помощи.



