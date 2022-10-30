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В перечень недружественных РФ стран включили 11 Британских территорий

12:15 30.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России дополнило перечень недружественных стран, в него включили 11 Британских заморских территорий, об этом в воскресенье сообщается на сайте кабмина РФ.

«В перечень добавлено еще 11 Британских заморских территорий, поддержавших санкции, введенные Великобританией в отношении России. Это Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изначально в перечне находилось только три подконтрольные Британии территории: остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар. «Таким образом, теперь все 14 Британских заморских территорий входят в перечень недружественных России стран», — указано в сообщении.

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