В перечень недружественных РФ стран включили 11 Британских территорий
12:15 30.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В перечень добавлено еще 11 Британских заморских территорий, поддержавших санкции, введенные Великобританией в отношении России. Это Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос», — говорится в сообщении.
Отмечается, что изначально в перечне находилось только три подконтрольные Британии территории: остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар. «Таким образом, теперь все 14 Британских заморских территорий входят в перечень недружественных России стран», — указано в сообщении.
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