Новое поколение западных политиков легкомысленно относящиеся к теме ядерного оружия — Лавров

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новое поколение западных политиков пытается безответственно «играть» с темой ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса», который был показан в воскресенье в эфире Первого канала.



«В Европе появились деятели, которые пытаются „играть“ с темой ядерного оружия достаточно безответственно», — отметил Лавров.



В частности, он напомнил, что бывший министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан несколько месяцев назад призвал Россию не забывать, что у НАТО тоже есть ядерное оружие. «Командующий военно-воздушными силами Германии [Инго Герхац] вдруг заявил, что натовцы должны готовиться к ядерной войне, к применению ядерного оружия, и дальше, обращаясь к нашему президенту, сказал: „Путин, не смей тягаться с нами“, — добавил глава МИД РФ.





