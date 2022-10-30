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Российскому дрону «Ланцет» не страшно новейшее лазерное оружие - Ростех

15:30 30.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российскому беспилотнику-камикадзе «Ланцет» не страшно новейшее лазерное оружие против дронов за счет встроенной противолазерной защиты. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале Ростеха в воскресенье.

«Перехватить, уничтожить или спрятаться от „Ланцета“ практически невозможно. Благодаря встроенной противолазерной защите даже новейшее лазерное оружие против дронов не страшно этому беспилотнику», — отмечается в сообщении.

В госкорпорации также уточнили, что «Ланцет» способен самостоятельно осуществлять разведку и атаковать цель без использования спутниковой навигации.

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