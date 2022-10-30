Российскому дрону «Ланцет» не страшно новейшее лазерное оружие - Ростех
15:30 30.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Перехватить, уничтожить или спрятаться от „Ланцета“ практически невозможно. Благодаря встроенной противолазерной защите даже новейшее лазерное оружие против дронов не страшно этому беспилотнику», — отмечается в сообщении.
В госкорпорации также уточнили, что «Ланцет» способен самостоятельно осуществлять разведку и атаковать цель без использования спутниковой навигации.
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