Российскому дрону «Ланцет» не страшно новейшее лазерное оружие - Ростех

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российскому беспилотнику-камикадзе «Ланцет» не страшно новейшее лазерное оружие против дронов за счет встроенной противолазерной защиты. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале Ростеха в воскресенье.



«Перехватить, уничтожить или спрятаться от „Ланцета“ практически невозможно. Благодаря встроенной противолазерной защите даже новейшее лазерное оружие против дронов не страшно этому беспилотнику», — отмечается в сообщении.



В госкорпорации также уточнили, что «Ланцет» способен самостоятельно осуществлять разведку и атаковать цель без использования спутниковой навигации.



