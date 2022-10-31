Индонезия рассматривает идею создания картеля наподобие ОПЕК для никеля

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индонезия изучает возможность создания структуры наподобие ОПЕК для стран, добывающих никель и другие полезные ископаемые, используемые для аккумуляторов. Об этом министр инвестиций страны Бахлил Лахадалиа заявил в интервью газете «Файнэншл таймс», опубликованном в понедельник.

«Я вижу целесообразность в создании ОПЕК для управления торговлей нефтью, что обеспечивает предсказуемость для потенциальных инвесторов и потребителей. Индонезия изучает возможность создания схожей структуры управления для наших полезных ископаемых, включая никель, кобальт и марганец», — сказал политик.

Он уточнил, что Джакарта еще работает над структурой будущей организации и пока не обращалась с этим предложением к другим странам, добывающим никель.

Как отмечает издание, на страну приходится четверть мировых запасов никеля, она является лидером по добыче этого металла. Значимые позиции в добыче никеля также занимают Россия, Канада и Австралия.