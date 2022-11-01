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НОВОСТИ

Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей

11:05 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому доходы мобилизованных граждан не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки. Об этом сообщается во вторник на сайте кабмина.

«Подписанное постановление позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы члена семьи, призванного на военную службу по мобилизации. Принятое решение позволит сохранить предоставляемые меры социальной поддержки нуждающимся семьям на прежнем уровне», — говорится в сообщении.

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