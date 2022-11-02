КС РФ разрешил пользоваться иностранными правами при управлении личным автотранспортом
10:00 02.11.2022 Источник: Коммерсант.ru
Санкция вернется после того, как в законодательстве запишут обязанность менять права на российские в течение года после получения гражданства,— соответствующий законопроект уже рассматривает Госдума.
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