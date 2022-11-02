Мантуров счел преждевременным выход федеральных ретейлеров в новые регионы
10:05 02.11.2022 Источник: РБК
Существующие магазины в регионах Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях «обеспечивают население всем необходимым», заявил РБК вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров. На этих территориях необходимо развивать оптовые рынки и ярмарки, сказал глава Минпромторга, отметив, что считает выход туда федеральных российских ретейлеров пока преждевременным.
«Говорить о привлечении федеральных ретейлеров на территории пока рано. Да и в целом в этих регионах уже есть собственные сети и несетевая торговля. Там нет федеральных сетей, зато есть местные — и они обеспечивают население всем необходимым», — заявил Мантуров.
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