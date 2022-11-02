Мантуров счел преждевременным выход федеральных ретейлеров в новые регионы

10:05 Источник: РБК

Существующие магазины в регионах Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях «обеспечивают население всем необходимым», заявил РБК вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров. На этих территориях необходимо развивать оптовые рынки и ярмарки, сказал глава Минпромторга, отметив, что считает выход туда федеральных российских ретейлеров пока преждевременным.

«Говорить о привлечении федеральных ретейлеров на территории пока рано. Да и в целом в этих регионах уже есть собственные сети и несетевая торговля. Там нет федеральных сетей, зато есть местные — и они обеспечивают население всем необходимым», — заявил Мантуров.