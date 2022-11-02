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НОВОСТИ

В Британии перестали учитывать происхождение при наборе шпионов - The Guardian

10:20 02.11.2022 Источник: Газета.Ru

Критерии отбора британских шпионов довольно непрозрачны. Но как пишет The Guardian, один пункт был исключен из строгого набора. Теперь, чтобы стать секретным агентом, не нужно иметь британское происхождение.

Три разведывательных агентства Великобритании стремятся расширить круг талантов. Они хотят вербовать всех, кто имеет британское гражданство, независимо от того, откуда родом их родители.

«Мы лучше всего справляемся со своей миссией по обеспечению безопасности нации и продвижению интересов Великобритании, когда отражаем многообразие страны, которой мы служим», — сказал представитель MI5 и MI6.  Газета.Ru

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