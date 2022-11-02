В России за сутки зафиксировали 6 385 случаев заражения коронавирусом
11:32 02.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 385, летальных исходов из-за ковида — на 68. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Число летальных исходов стало минимальным с 22 августа. Днем ранее в стране зарегистрировали 5 252 случая заражения и 72 смерти, всего с начала пандемии — 21 441 143 и 390 315 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 10 241 против 9 308 днем ранее, до 20 822 746.
НОВОСТИ
- 11:30 02.11.2022
- Андрей Воробьев: В Подмосковье появится пятый поселок для врачей
- 11:20 02.11.2022
- Армения согласна с предложением РФ оставить вопрос статуса Карабаха на будущее — Пашинян
- 11:05 02.11.2022
- Президент Боливии сменил военное руководство и заявил об угрозе попытки госпереворота
- 11:00 02.11.2022
- В ряде регионов Украины введены графики почасовых отключений электроэнергии
- 10:58 02.11.2022
- Минпромторг: параллельный импорт не имеет ничего общего с контрафактом
- 10:32 02.11.2022
- Турецкие суда продолжат вывозить зерно из украинских портов - министр обороны Турции
- 10:20 02.11.2022
- В Британии перестали учитывать происхождение при наборе шпионов - The Guardian
- 10:05 02.11.2022
- Мантуров счел преждевременным выход федеральных ретейлеров в новые регионы
- 10:00 02.11.2022
- КС РФ разрешил пользоваться иностранными правами при управлении личным автотранспортом
- 09:32 02.11.2022
- В Херсонской области обстреляли буксир с мирными жителями
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать