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НОВОСТИ

В России за сутки зафиксировали 6 385 случаев заражения коронавирусом

11:32 02.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 385, летальных исходов из-за ковида — на 68. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Число летальных исходов стало минимальным с 22 августа. Днем ранее в стране зарегистрировали 5 252 случая заражения и 72 смерти, всего с начала пандемии — 21 441 143 и 390 315 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 10 241 против 9 308 днем ранее, до 20 822 746.

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