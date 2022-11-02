Восстановление разрушенной части Крымского моста закончится в декабре — Хуснуллин
13:20 02.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разрушенная часть Крымского моста будет восстановлена в декабре текущего года, сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на правительственном часе в Совете Федерации.
«Четко совершенно вижу, что мы в декабре закончим восстановление разрушенной части [Крымского моста — прим. ТАСС] и перейдем к приведению в порядок той части, которая имеет сейчас ограниченную пропускную способность», — сказал он.
НОВОСТИ
- 13:05 02.11.2022
- В Москве выявили 966 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 13:00 02.11.2022
- В Крыму задержан агент СБУ, планировавший диверсию на ЛЭП — ФСБ
- 12:32 02.11.2022
- Воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины
- 12:20 02.11.2022
- Польша начала строительство ограждения из колючей проволоки на границе с РФ
- 12:05 02.11.2022
- ВСУ забрасывают на береговую линию и в лесополосу у Энергодара мины «Лепесток»
- 12:00 02.11.2022
- Ввод жилья в РФ за 10 месяцев увеличился на 16,7%, до 84,36 млн кв. м — Хуснуллин
- 11:32 02.11.2022
- В России за сутки зафиксировали 6 385 случаев заражения коронавирусом
- 11:30 02.11.2022
- Андрей Воробьев: В Подмосковье появится пятый поселок для врачей
- 11:20 02.11.2022
- Армения согласна с предложением РФ оставить вопрос статуса Карабаха на будущее — Пашинян
- 11:05 02.11.2022
- Президент Боливии сменил военное руководство и заявил об угрозе попытки госпереворота
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать