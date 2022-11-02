Восстановление разрушенной части Крымского моста закончится в декабре — Хуснуллин

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разрушенная часть Крымского моста будет восстановлена в декабре текущего года, сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на правительственном часе в Совете Федерации.

«Четко совершенно вижу, что мы в декабре закончим восстановление разрушенной части [Крымского моста — прим. ТАСС] и перейдем к приведению в порядок той части, которая имеет сейчас ограниченную пропускную способность», — сказал он.