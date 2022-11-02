Россия достигла рекордного урожая зерна — 150 млн тонн - Мишустин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия добилась нового рекорда по сбору зерна, на сегодняшний день намолочено 150 млн тонн. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в среду.

Он обратил внимание, что уборка урожая сейчас заканчивается почти во всех регионах страны. «Агропромышленный комплекс в этом году показывает отличные результаты. Достигнут новый рекорд по зерновым. Уже намолочено 150 млн тонн зерна», — сказал глава кабмина.