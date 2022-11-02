Минсельхоз не исключает снижения урожая в РФ в 2023 г. из-за уменьшения внесения удобрений
17:00 02.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минсельхоз не исключает снижения объема урожая в России в следующем году из-за уменьшения внесения удобрений. Об этом в ходе заседания правительства сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
«Значительное снижение цен на сельхозпродукцию на фоне достаточно высокой стоимости удобрений в текущем сезоне привело к снижению их доступности для аграриев. Как результат — с августа отмечается замедление темпов закупки удобрений, и это влечет риски недостижения планового показателя по внесению, и главное — может стать причиной уменьшения объемов урожая будущего года», — сказал министр.
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