Минсельхоз не исключает снижения урожая в РФ в 2023 г. из-за уменьшения внесения удобрений

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минсельхоз не исключает снижения объема урожая в России в следующем году из-за уменьшения внесения удобрений. Об этом в ходе заседания правительства сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

«Значительное снижение цен на сельхозпродукцию на фоне достаточно высокой стоимости удобрений в текущем сезоне привело к снижению их доступности для аграриев. Как результат — с августа отмечается замедление темпов закупки удобрений, и это влечет риски недостижения планового показателя по внесению, и главное — может стать причиной уменьшения объемов урожая будущего года», — сказал министр.