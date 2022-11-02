0
0
100
НОВОСТИ

Минсельхоз не исключает снижения урожая в РФ в 2023 г. из-за уменьшения внесения удобрений

17:00 02.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минсельхоз не исключает снижения объема урожая в России в следующем году из-за уменьшения внесения удобрений. Об этом в ходе заседания правительства сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

«Значительное снижение цен на сельхозпродукцию на фоне достаточно высокой стоимости удобрений в текущем сезоне привело к снижению их доступности для аграриев. Как результат — с августа отмечается замедление темпов закупки удобрений, и это влечет риски недостижения планового показателя по внесению, и главное — может стать причиной уменьшения объемов урожая будущего года», — сказал министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 02.11.2022
Украина дала гарантии безопасности для судов в зерновом коридоре — Путин
0
47
17:12 02.11.2022
Глава Минобороны Сербии поддержал возвращение обязательной службы в армии
0
101
17:07 02.11.2022
Цифровая трансформация как сервис: Сбер стал лауреатом CNews AWARDS
0
109
16:32 02.11.2022
Путин заявил о необходимости непрерывно совершенствовать вооружение
0
162
16:12 02.11.2022
Медведев предупредил диверсантов о возможности исключений в моратории на смертную казнь
0
190
16:00 02.11.2022
Путин сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке
0
203
15:32 02.11.2022
МЧС России разрешило жарить шашлыки на дачах в 5 метрах от дома
0
225
15:12 02.11.2022
РФ предоставит послу Британии доказательства о связи Лондона с атакой на Севастополь — МИД
0
259
15:00 02.11.2022
Россия достигла рекордного урожая зерна — 150 млн тонн - Мишустин
0
309
14:32 02.11.2022
ВСУ обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС — МО РФ
0
294

Возврат к списку