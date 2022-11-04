Депутат МГД Титов: Недостроенный аквапарк перепрофилируют в центр соцобслуживания за счет городского бюджета

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Долгострой в Зеленоградском административном округе (ЗелАО), который много лет не могли сдать в эксплуатацию панируют перепрофилировать, создав на его базе современное здание центра социального обслуживания горожан. По словам депутата Московской городской думы от ЗелАО Андрея Титова, финансы на это выделят в рамках Адресной инвестиционной программы мегаполиса.

Как заявил Титов, социальная направленность бюджета, принятого на заседании Мосгордумы в среду, выражена не только в прямо направленных на финансирование социальных выплат и функционирование соцсферы расходах. «Это еще и вложения в новую социальную инфраструктуру, создание площадок высокой социальной значимости, - говорит парламентарий. - Для нас, зеленоградцев, особое значение имеет проект, который решит вопрос нашего долгостроя - аквапарка, работы на котором застопорились более 10 лет назад. Перепрофилировать его в центр социального обслуживания - это хорошее решение застарелой проблемы».

По словам депутата, сейчас идет подготовка к проектированию и строительству нового центра, разрабатывается градостроительный план земельного участка, получаются технические условия и архитектурно-планировочные решения.

Новый крупный центр социального обслуживания будет местом, где объединят социальные услуги и различного рода активности, например, кружки «Московского долголетия» и занятия для детей. Площадка удобно расположена между прудом и четвертым микрорайоном, что позволит жителям всех окрестных домов использовать возможности этого здания», констатировал Титов.

По его мнению, Адресная инвестиционная программа Москва подразумевает большой комплекс расходов, но они наиболее важны для населения. «В этот перечень входят и строительство учреждений социальной сферы, спорта, культуры. Включение в этот перечень наших зеленоградских объектов даст возможность вывести соцобслуживание, общественную, культурную жизнь на новый уровень», - полагает парламентарий.