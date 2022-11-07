Салливан находится в контакте с Ушаковым и Патрушевым по Украине — WSJ
09:32 07.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел в последние месяцы серию конфиденциальных контактов с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым по недопустимости использования ядерного оружия и расширения конфликта на Украине. Об этом сообщила в воскресенье газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на неназванных представителей властей США и западных стран.
Целью контактов было «предотвращение эскалации и сохранение каналов коммуникаций, а не урегулирование на Украине», указывает издание.
Источники газеты не уточнили, когда именно состоялись контакты и сколько их было. Пресс-служба Салливана не подтвердила их факт. Ранее Салливан заявлял, что США на высоком уровне предупреждали Россию о недопустимости использования ядерного оружия на Украине, однако не уточнял, с кем именно в Москве шел разговор.
«Уолл-стрит джорнэл» называет Салливана сторонником сохранения каналов связи с Москвой, против чего выступают некоторые другие представители администрации.
НОВОСТИ
- 09:00 07.11.2022
- В Донецке горит здание управления железными дорогами после обстрела ВСУ
- 09:30 06.11.2022
- Глава СТРАТКОМ США: Большой конфликт только приближается...
- 09:20 06.11.2022
- США неофициально подталкивают Зеленского показать открытость для переговоров с РФ - WP
- 17:30 04.11.2022
- ВС РФ поразили в Павлограде и Харькове цеха, где делали ракетные двигатели и снаряды
- 17:00 04.11.2022
- Белоруссия и РФ создадут совместную группировку спутников, в том числе военных — Лукашенко
- 08:40 04.11.2022
- В Николаеве произошло несколько взрывов - СМИ
- 23:02 03.11.2022
- Мобилизованные получат единовременную выплату в 195 тс руб - Указ
- 17:12 03.11.2022
- Британцы подготавливали экипажи тральщиков и передавали БПА для Украины — МИД РФ
- 16:00 03.11.2022
- Российские войска наступают на южнодонецком направлении — МО РФ
- 10:00 03.11.2022
- ВСУ нанесли ракетный удар по Херсону, все ракеты сбиты ПВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать