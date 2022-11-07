Салливан находится в контакте с Ушаковым и Патрушевым по Украине — WSJ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел в последние месяцы серию конфиденциальных контактов с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым по недопустимости использования ядерного оружия и расширения конфликта на Украине. Об этом сообщила в воскресенье газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на неназванных представителей властей США и западных стран.

Целью контактов было «предотвращение эскалации и сохранение каналов коммуникаций, а не урегулирование на Украине», указывает издание.

Источники газеты не уточнили, когда именно состоялись контакты и сколько их было. Пресс-служба Салливана не подтвердила их факт. Ранее Салливан заявлял, что США на высоком уровне предупреждали Россию о недопустимости использования ядерного оружия на Украине, однако не уточнял, с кем именно в Москве шел разговор.

«Уолл-стрит джорнэл» называет Салливана сторонником сохранения каналов связи с Москвой, против чего выступают некоторые другие представители администрации.