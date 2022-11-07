ВОЗ не отказывалась от отправки инспекции в РФ по «Спутнику V» — Вуйнович
11:00 07.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не отказывалась от отправки в Россию инспекции в рамках процедуры признания «Спутника V». Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
«На самом деле я на этот момент не могу ответить, потому что я не получила информацию, на какой стадии сейчас находится контакт между Фондом прямых инвестиций и Женевой. Но ВОЗ не отказалась. Все новые вакцины, все новые заявления — все идет», — сказала она, отвечая на вопрос, следует ли ожидать приезда экспертов ВОЗ в Россию.
«Конечно, приезд в страну всегда зависит и от вопросов безопасности, логистики, всех других элементов, но мне кажется, что, если эти переговоры и шли, если все получено, тогда, конечно, надо ожидать и эту инспекцию», — подчеркнула Вуйнович.
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