Министр экономики Франции предупредил о риске промышленного спада в Европе
11:05 07.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр считает, что реальным риском для Евросоюза является промышленный спад. Соответствующую точку зрения он выразил в опубликованном в понедельник интервью испанской газете «Мундо».
«Реальным риском для Европы является промышленный спад, — отметил глава ведомства. — ЕС представлял 25% мировой экономики в 1990 году, а сейчас этот показатель составляет 17%». «Напротив, сегодня Китай представляет 17% мировой экономики, а в 1990 году он составлял 3%, — добавил он. — Реальный риск для Европы состоит в том, что она отстает в технологическом, промышленном и экономическом отношениях, оставляя поле открытым для США и Китая».
Как считает министр, европейская промышленность уже страдает от потери конкурентоспособности, связанной с разницей в ценах на энергию между США и Европой. «Огромные субсидии, предоставляемые законом США о снижении инфляции, и аналогичная субсидируемая китайская конкуренция, вероятно, еще больше увеличат этот разрыв, — сказал Ле Мэр. — Я призываю ЕС к скоординированному, единому и решительному ответу в отношении наших американских союзников. Только твердость позволит нам добиться результатов».
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