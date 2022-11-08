Ключевые вопросы научно-технического суверенитета России обсудят на Конгрессе молодых ученых

15:17

1-3 декабря 2022 года в Парке науки и искусства «Сириус» на федеральной территории «Сириус» пройдет II Конгресс молодых ученых, который станет одним из ключевых событий Десятилетия науки и технологий в России.

Конгресс второй раз объединит представителей академической среды – университетов и научно-исследовательских институтов, бизнеса, и госкорпораций, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов и грантов, студентов и школьников. В 2022 году Конгресс посетят не только российские участники, ожидается участие международных специалистов более чем из 40 стран мира. В их числе делегаты из Азербайджана, Аргентины, Афганистана, Бангладеш, Венгрии, Вьетнама, Греции, Египта, Ирака, Ирана, Индии, Индонезии, Казахстана, Китая, Мексики, Мьянмы, Нигерии, Пакистана, Республики Абхазии, Республики Беларусь, Сирии, Таджикистана, Туниса, Турции, Узбекистана и другие.

«Объявленное президентом Десятилетие науки и технологий позволяет сконцентрировать усилия профессионального сообщества на ключевых научных направлениях, активно задействовать молодое поколение исследователей, а также сделать информацию о достижениях российских ученых доступнее для граждан. Первый Конгресс молодых ученых в прошлом году собрал более 3 тыс. участников и стал крупнейшей площадкой для обсуждения научно-технологического развития России. В этом году предстоят не менее серьезные дискуссии, связанные с расширением роли науки в развитии экономик регионов, международного сотрудничества в эпоху глобальных перемен и поиском быстрых решений в ответ на текущие вызовы», – отметил заместитель председателя правительства РФ, сопредседатель Координационного комитета по Десятилетию науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

Программа мероприятий Конгресса включает семь тематических блоков, посвященных актуальным вопросам и вектору развития научных подходов в рамках Десятилетия науки и технологий в России: «Инициативы Десятилетия науки и технологий в России», «Большие вызовы и приоритеты научно-технического развития», «Слагаемые научного и технологического суверенитета», «Новое пространство международного научно-технического сотрудничества», «Наука и общество: среда доверия», «Школа РНФ», «Лекции и практикумы ведущих ученых».

В рамках работы основных треков запланировано около 100 мероприятий, где участники Конгресса обсудят основные направления деятельности научного сообщества для развития технологического суверенитета и ключевых технологий. Красной нитью в работе мероприятия пройдут презентации инициатив Десятилетия науки и технологий. На площадке Конгресса будет работать блок Российского научного фонда «Школа РНФ», в рамках которого эксперты организации проведут образовательные мероприятия по различным направлениям научно-исследовательской деятельности, грантовой поддержки, экспертизе научных проектов. Всем, кто только планирует свою карьеру, расскажут о перспективных направлениях научной работы, в которых требуются молодые специалисты и научные прорывы и продемонстрируют современные достижения и разработки российских ученых. Большой блок тем будет посвящен расширению профессиональных компетенций ученых, роли науки в развитии экономики регионов и международному научному сотрудничеству в эпоху глобальных перемен. Важной частью работы деловой программы станут обсуждения шагов, направленных на развития научного мышления и школьного образования.

В 2021 году мероприятие приняло более 3000 участников из 77 регионов, в том числе в его работе участвовали более 280 высших учебных заведений РФ и представители более 125 подразделений РАН.

Организаторами Конгресса молодых ученых в 2022 году выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию и Фонд Росконгресс. Оператором Десятилетия науки и технологий выступает АНО «Национальные приоритеты».

Архитектура деловой программы Конгресса молодых ученых опубликована на сайте мероприятия.