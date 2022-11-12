Консультации с ООН по зерновой сделке со сторон РФ продолжатся - Вершинин
17:10 12.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я думаю, мы вполне можем предположить, что будут еще консультации для того, чтобы опять же продвигать вперед выполнение меморандума Россия — ООН», — сказал он, отвечая на вопрос, возможны ли новые консультации с ООН до конца года.
По словам Вершинина, сторонам нужны будут консультации именно для того, чтобы добиваться конкретных результатов, поэтому такие консультации проводятся попеременно в Москве и в Женеве, где размещен ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию).
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