Консультации с ООН по зерновой сделке со сторон РФ продолжатся - Вершинин

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва намерена продолжить консультации с ООН по вопросам выполнения российской части зерновой сделки. Об этом заявил в субботу журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.



«Я думаю, мы вполне можем предположить, что будут еще консультации для того, чтобы опять же продвигать вперед выполнение меморандума Россия — ООН», — сказал он, отвечая на вопрос, возможны ли новые консультации с ООН до конца года.



По словам Вершинина, сторонам нужны будут консультации именно для того, чтобы добиваться конкретных результатов, поэтому такие консультации проводятся попеременно в Москве и в Женеве, где размещен ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию).



