Украина не просит Запад сражаться за нее, ей нужны боеприпасы и ПВО — премьер Эстонии

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не просит западные страны отправлять войска для участия в боевых действиях в зоне конфликта, но ей необходимы боеприпасы и средства противовоздушной обороны. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«Они не просят нас сражаться. Единственное, о чем они прост нас, — это [предоставление средств] противовоздушной обороны и боеприпасов», — заявила она в рамках дискуссии по вопросам европейской безопасности, которую организовала французская газета Libération в Парижском университете (Сорбонна).

Каллас отметила, что происходящие в Европе события могут быстро распространяться по всему континенту. В этой связи, по ее словам, помочь Украине дать отпор РФ будет «намного дешевле» для европейских стран, чем допустить дальнейшее разрастание конфликта.