Кремль не видит никакой вины РФ в инциденте с ракетой в Польше — Песков
13:32 16.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия никаким образом не виновата в инциденте с «ракетным ударом» на территории Польши, подчеркнул в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, не видим [вины]», — ответил представитель Кремля на вопрос зарубежных СМИ, есть ли вина России в этом инциденте в Польше, если он косвенно связан с серией взрывов на территории самой Украины.
«Что касается инцидента в Польше, то Россия не имеет к этому никакого отношения. И здесь вещи нужно называть своими именами», — подчеркнул Песков.
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