14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона взрывает мосты в районе границы с Белоруссией на Волынском направлении. Об этом в среду заявил председатель белорусского Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.

«Приграничье с Беларусью в Украине заминировано, практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлении взорваны. Сейчас начинают взрывать все мосты на Волынском направлении. Все дороги непроездные», — приводит его слова агентство БелТА.