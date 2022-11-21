Глава МАГАТЭ заявил об прекрасной осведомленности Путина положением дел на Запорожской АЭС

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин прекрасно знает все детали происходящего на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью телекомпании CBS, транслировавшемся в воскресенье.

Его спросили, знаком ли Путин с тем, что происходит на ЗАЭС. "Безусловно, - ответил глава МАГАТЭ. - Он знает каждую деталь [происходящего], что меня поразило". "В разговоре с ним я понял, что он весьма подробно осведомлен не только о структуре самой станции, но и, что очень важно, о доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии. Это объект, который он знает очень хорошо".