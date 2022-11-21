Эрдоган объяснил новую военную операцию Турции невыполнением Россией соглашений по Сирии

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция провела воздушную операцию в Сирии и Ираке в связи с «отказом России» выполнить обещания по отводу курдских формирований от границы республики. С таким утверждением выступил президент страны Тайип Эрдоган в беседе с турецкими журналистами на борту своего самолета по возвращении из Катара.

«Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, на которой лежит ответственность за очистку от террористов северного Ирака и Сирии в соответствии с нашим Сочинским соглашением 2019 года, Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг. Как Турция, мы заявили, что не будем молчать против терроризма и что мы примем меры, если они этого не сделают. Так, мы нанесли удары и ликвидировали 12 гнезд террористов в Кобани. Турция не будет сдерживаться, эта антитеррористическая операция как с воздуха, так и с земли будет продолжаться», — приводит слова Эрдогана газета «Дейли сабах» в понедельник.