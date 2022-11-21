Выполняющие функции ЦБ госбанки ДНР и ЛНР будут переданы ПСБ

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственные банки, выполняющие функции регулятора в ДНР И ЛНР, будут преобразованы в общества с ограниченной ответственностью и переданы Промсвязьбанку (ПСБ), следует из указа президента РФ Владимира Путина.

Так, согласно указу, органы государственной власти ДНР И ЛНР должны будут в месячный срок после государственной регистрации обеспечить продажу ПАО «Промсвязьбанк» 100% долей Центрального республиканского банка Донецкой Народной Республики и Государственного банка Луганской Народной Республики по рыночной стоимости, равной 1 рублю.

Кроме этого, Путин также поручил обеспечить создание в ЛНР И ДНР территориальных учреждений Центрального Банка РФ.

После приобретения ПСБ 100% долей в уставных капиталах кредитных организаций в форме их присоединения к нему все права и обязанности госбанков, выполняющих функции регуляторов в ДНР И ЛНР, переходят к ПСБ.