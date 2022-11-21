0
0
93
НОВОСТИ

Выполняющие функции ЦБ госбанки ДНР и ЛНР будут переданы ПСБ

22:00 21.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственные банки, выполняющие функции регулятора в ДНР И ЛНР, будут преобразованы в общества с ограниченной ответственностью и переданы Промсвязьбанку (ПСБ), следует из указа президента РФ Владимира Путина.

Так, согласно указу, органы государственной власти ДНР И ЛНР должны будут в месячный срок после государственной регистрации обеспечить продажу ПАО «Промсвязьбанк» 100% долей Центрального республиканского банка Донецкой Народной Республики и Государственного банка Луганской Народной Республики по рыночной стоимости, равной 1 рублю.

Кроме этого, Путин также поручил обеспечить создание в ЛНР И ДНР территориальных учреждений Центрального Банка РФ.

После приобретения ПСБ 100% долей в уставных капиталах кредитных организаций в форме их присоединения к нему все права и обязанности госбанков, выполняющих функции регуляторов в ДНР И ЛНР, переходят к ПСБ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:40 21.11.2022
Турецкие ВВС атаковали американский центр по подготовке курдских бойцов в Сирии — ТВ
0
57
21:20 21.11.2022
Контракты с добровольцами СВО не предполагают отпуск
0
168
20:40 21.11.2022
Киевские школьники будут учиться в светлое время суток из-за отключений света — власти
0
190
20:00 21.11.2022
ЕС не сможет принять новых членов, включая Украину — премьер Португалии
0
259
19:20 21.11.2022
РФ в этом году уже добилась уровня самообеспечения по мясу в 100,8% — Путин
0
268
18:55 21.11.2022
Программа для талантливой молодежи «Будущее Роснефти» объединила в Сочи почти 1500 школьников
0
277
18:40 21.11.2022
Зеленский снова попросил принять Украину в НАТО
0
333
18:00 21.11.2022
Украинские военнослужащие начнут обучение в Толедо в конце ноября — премьер Испании
0
323
17:32 21.11.2022
РФ запретила заходить в свои порты иностранным судам, уличенным в незаконном рыболовстве
0
336
17:12 21.11.2022
РФ и Таджикистан создают общую систему ПВО, так как напряженность в регионе растет — посол
0
353

Возврат к списку