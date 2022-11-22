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НОВОСТИ

На конференции Artificial Intelligence Journey 23 ноября выступят лучшие по искусственному интеллекту и анализу данных

13:02 22.11.2022

Международная онлайн-конференция по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey стартует уже завтра, 23 ноября и продлится два дня. За это время на форуме выступят ведущие исследователи, ученые и предприниматели, технические специалисты в области искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения, а также представители власти.

Первый день состоит из трех тематических направлений – научного (AI Journey Science), трека по популяризации искусственного интеллекта среди молодежи (AI Journey Junior) и трека про применение данных технологий в области ESG. Откроют форум помощник президента РФ Максим Орешкин и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. «Artificial Intelligence Journey – это площадка, на которой рождается будущее искусственного интеллекта, генерируются новые идеи и смыслы, идут знаковые дискуссии, которые определяют развитие индустрии на годы вперед, – говорит первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – И одновременно это возможность для всех желающих приобщиться к искусственному интеллекту и попробовать применить его в своих отраслях. В этом году мы усилили научную составляющую AIJ и включили в программу конференции прямую линию с российскими и международными технологическими центрами ИИ, которые находятся на переднем крае науки. Я приветствую всех участников, желаю плодотворной и интересной работы, новых прорывов и инсайтов. Уверен, что наша конференция станет одним из ключевых событий в мире науки в России».

Ведяхин проведет прямую линию с представителями технологических центров ИИ, обсудив вопросы использования технологий для решения глобальных и региональных проблем в области устойчивого развития. Ожидаются выступления профессора Индийского института технологий в Бомбее Пушпака Бхаттачарии, главного научного сотрудника Renault Group Люка Джулии, ведущего научного сотрудника Института искусственного интеллекта AIRI, профессора РАН и Сколтеха Ивана Оселедца, руководителя Центра прикладного ИИ Сколтеха и группы «Обучаемый интеллект» Института искусственного интеллекта AIRI Евгения Бурнаева и других экспертов.

В молодежной части конференции для учащихся средних и старших классов AI Journey Junior будут проведены лекции по графам и методам машинного обучения, воркшопы и мастер-классы, на которых участники будут создавать голосовые болталки c помощью SaluteSpeech, классифицировать тексты, писать фэнтези с GPT3, а на интерактиве по ESG представители смогут узнать, как ИИ помогает жить более экологично, например, проектировать дома и экополисы, экономить ресурсы и сокращать воздействие человека на природу. Также состоятся дискуссия о развитии искусственного интеллекта в БРИКС и ШОС и обсуждение этических аспектов использования ИИ.

В конце первого дня организаторы подведут итоги международного соревнования по ИИ – AI Journey Contest, проводимого при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI.

Второй день, который с Александром Ведяхиным откроет заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, начнется с делового завтрака «Как объединиться бизнесу для массового внедрения искусственного интеллекта» с представителями отраслевых компаний. Затем участники форума подробно затронут тему применения технологий искусственного интеллекта в области медицины и ознакомятся с презентациями инновационных решений и результатов научных исследований. В дискуссии с молодыми учеными, модератором которой выступит председатель правления Сбербанка Герман Греф, будут участвовать Елена Соколова (Sber AI Lab), Алексей Наумов (НИУ ВШЭ), Анна Калюжная (ИТМО), Иван Оселедец («Сколтех») и Семен Буденный (AIRI).

За событиями Artificial Intelligence Journey можно будет следить онлайн на его сайте.

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