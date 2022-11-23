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НОВОСТИ

Украинские СМИ заявляют о поставке Турцией РСЗО TLRG-230

12:32 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция передала Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) TLRG-230, утверждает агентство УНИАН, разместившее в среду в своем телеграм-канале «первое зафиксированное на видео применение турецкой РСЗО на Украине».

Агентство со ссылкой на портал The Oryx отмечает, что точное количество пусковых установок и снарядов к ним неизвестно. Отмечается, что турецкая РСЗО может работать в тандеме с беспилотниками Bayraktar TB2, осуществляющими целеуказание.

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