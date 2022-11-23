Сбер назвал имена первых лауреатов своей ежегодной Научной премии

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Сбер огласил имена первых лауреатов своей ежегодной Научной премии, поощряющей ученых, ведущих активную научно-исследовательскую деятельность в России. В номинации «Физические науки» лауреатом премии стал академик РАН, доктор физико-математических наук Юрий Оганесян. Премию ему присудили за основополагающие работы по синтезу сверхтяжёлых химических элементов и вклад в становление экспериментальной базы ускорителей, заложивших перспективы будущих открытий и революционных ядерных технологий. В номинации «Науки о жизни» премию получил академик РАН, доктор химических наук Александр Габибов за открытие каталитической функции иммуноглобулинов в природе и создание методами комбинаторной химии и биологии искусственных биокатализаторов для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний. В номинации «Цифровая вселенная» лауреатом признан академик РАН, доктор физико-математических наук Александр Холево за вклад в квантовую информатику и работы, открывающие путь к принципиально новым системам коммуникаций и вычислений. Каждый лауреат получит 20 млн рублей.

«Мы задумали Научную премию Сбера как один из источников поддержки научного сообщества, чтобы исследователи могли продолжать свою работу на благо России и всего мира, - заявил в ходе международной конференции Artificial Intelligence Journey председатель правления Сбербанка Герман Греф. - Первыми лауреатами премии стали ученые, работы которых определяют вектор и динамику научно-технического прогресса в своих предметных областях. Искренне поздравляю победителей и желаю им дальнейших успехов в их научной деятельности».

Заявки на премию прошли независимую экспертизу, в которой участвовали 392 российских и зарубежных ученых. Итоговое решение о лауреатах этого года принимал комитет, в который вошли академики РАН и специалисты мирового уровня. Сопредседателями комитета премии выступили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и профессор Национального университета Сингапура и Университета Манчестера, лауреат Нобелевской премии по физике Константин Новосёлов.