0
0
70
НОВОСТИ

Параплан упал на автомобиль на Кубани, оба находившихся в аппарате человека погибли

16:00 24.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Параплан с мотором потерпел крушение в Краснодарском крае, погибли два человека, сообщили ТАСС в четверг экстренных службах.

«Параплан с мотором упал на автомобиль в городе Хадыженск на Кубани. Два человека, которые были в нем, погибли», — сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 24.11.2022
Поставки вооружения на Украину идут из не менее чем 25 государств — СК
0
10
16:12 24.11.2022
Методы представителей Киева будут признаны экстремистскими, их ждет трибунал — Захарова
0
64
16:10 24.11.2022
Бизнес поддержал законопроект о регулировании производства и оборота табачных изделий
0
62
15:58 24.11.2022
Путин отметил растущий авторитет конференции Сбера по искусственному интеллекту AI Journey
0
76
15:32 24.11.2022
Москва и Анкара рассматривают усиление защиты «Южного потока» — Песков
0
117
15:12 24.11.2022
Все больше фактов указывают, что на Украине идет противостояние России и НАТО — МИД РФ
0
147
15:00 24.11.2022
У Киева нет доказательств поставок артиллерийских снарядов из КНДР в Россию — Рёнхап
0
152
14:32 24.11.2022
Дума приняла закон о борьбе с иностранным вмешательством
0
186
14:26 24.11.2022
Сбербанк поможет спрогнозировать спрос для производителей товаров и ретейла
0
182
14:24 24.11.2022
Сбербанк с помощью искусственного интеллекта вдвое повысил качество при обслуживании звонков B2B-клиентов в контактный центр
0
173

Возврат к списку