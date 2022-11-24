Параплан упал на автомобиль на Кубани, оба находившихся в аппарате человека погибли

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Параплан с мотором потерпел крушение в Краснодарском крае, погибли два человека, сообщили ТАСС в четверг экстренных службах.

«Параплан с мотором упал на автомобиль в городе Хадыженск на Кубани. Два человека, которые были в нем, погибли», — сказал собеседник агентства.