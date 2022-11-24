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НОВОСТИ

Париж, осуждая удары РФ по объектам на Украине, должен осуждать и удары ВСУ — Песков

17:00 24.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия может воспринимать заявления президента Франции Эмманюэля Макрона с осуждением ударов по Украине, если так же осуждаются удары по Донбассу. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что руководство Франции ни разу не осуждало действия Киева.

«Мы готовы воспринимать такие заявления (с осуждением действий РФ — прим. ТАСС) только в том случае, если аналогичные заявления осуждают удары украинской артиллерии по гражданским объектам и по жилым помещениям в Донбассе, которые проходили с 2014 года», — указал представитель Кремля. «Ни одного осуждения руководства Франции мы не слышали», — констатировал Песков.

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