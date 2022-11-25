Мэр Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала в Марьиной Роще
10:48 25.11.2022
Проект планировки нового жилого квартала в районе Марьина Роща утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным. Территория, которую предстоит модернизировать, расположена в районе пересечения путей МЦД-2 и Октябрьской железной дороги, ее адрес улица Веткина, вл. 2. Сейчас там расположены старые и неэффективно используемые производственно-складские, коммунальные, административно-деловые здания и сооружения. По проекту планировки на их месте появится современный жилой квартал площадью 159 тыс. кв м, который будет включать в себя жилье (84,7 тыс. кв м) и два деловых центра (74,5 тыс. кв м).
Планируется также реконструировать прилегающую улично-дорожную сеть, в том числе улицу Веткина и построить новый проезд с устройством велодорожек. Также будет создана новая инженерно-коммунальная инфраструктура – проложены сети коммуникаций и построена распределительная подстанция. Выполнение проекта позволит создать в этом районе более 2200 рабочих мест.
НОВОСТИ
- 12:05 25.11.2022
- Экс-замглавы управления Минобороны по гособоронзаказу приговорен к 5 годам колонии
- 12:00 25.11.2022
- В России выявили 5 992 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 25.11.2022
- Один день участия в СВО засчитывается как два рабочих дня - Котяков
- 11:27 25.11.2022
- Сбер и правительство Московской области откроют первый в России Центр ИИ-трансформации региона
- 11:20 25.11.2022
- США готовы вывести из Сирии силы курдов, чтобы избежать наземной операции Турции — "Хюрриет"
- 11:18 25.11.2022
- На Курганмашзаводе вводится в эксплуатацию новое оборудование
- 11:05 25.11.2022
- В супермаркетах Киева и области раскупили весь хлеб — СМИ
- 11:00 25.11.2022
- Британия решила ограничить использование китайских систем видеонаблюдения — FT
- 10:32 25.11.2022
- Турецкая армия ликвидировала 326 террористов на севере Ирака и Сирии — Минобороны
- 10:20 25.11.2022
- В Нигерии пастор с сообщниками расчленили мужчину ради магического ритуала
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать