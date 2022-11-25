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Мэр Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала в Марьиной Роще

10:48 25.11.2022

Проект планировки нового жилого квартала в районе Марьина Роща утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным. Территория, которую предстоит модернизировать, расположена в районе пересечения путей МЦД-2 и Октябрьской железной дороги, ее адрес улица Веткина, вл. 2. Сейчас там расположены старые и неэффективно используемые производственно-складские, коммунальные, административно-деловые здания и сооружения. По проекту планировки на их месте появится современный жилой квартал площадью 159 тыс. кв м, который будет включать в себя жилье (84,7 тыс. кв м) и два деловых центра (74,5 тыс. кв м).

Планируется также реконструировать прилегающую улично-дорожную сеть, в том числе улицу Веткина и построить новый проезд с устройством велодорожек. Также будет создана новая инженерно-коммунальная инфраструктура – проложены сети коммуникаций и построена распределительная подстанция. Выполнение проекта позволит создать в этом районе более 2200 рабочих мест.

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