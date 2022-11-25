Более 200 медиков из Москвы регулярно помогают пациентам в ЛНР и ДНР

13:51

Более 200 московских медиков посменно работают в Донецкой и Луганской народных республиках. По данным столичных властей, в ЛНР и ДНР на постоянной основе помощь пациентам оказывают врачи ведущих московских стационаров. В мультидисциплинарные бригады включены хирурги различных специализаций, анестезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды и другие врачи. Они смогли провести в ДНР и ЛНР более 3,5 тыс. операций и почти 11 тыс. консультаций. Также московские специалисты помогают в организации стационарной помощи, установке и настройке медицинской техники, а также оказывают консультативную поддержку.

В ЛНР и ДНР работают врачи около 30 медицинских организаций системы здравоохранения Москвы. Например, это представители городской клинической больницы (ГКБ) №15 имени Филатова, ГКБ Боткина, ГКБ Вересаева и ГКБ Буянова, Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского, московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка», Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, клинической больницы №1 имени Пирогова. По словам мэра Москвы Сергея Собянина налаживание мирной жизни в ЛНР и ДНР — задача не только федеральных органов власти, но и всех регионов России.