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Путин примет в Москве Токаева с первым официальным визитом после переизбрания

14:12 25.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в понедельник, 28 ноября, проведет переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, который нанесет первый зарубежный визит в Москву после переизбрания. Об этом журналистам в пятницу сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«В понедельник с официальным визитом в Российской Федерации будет находиться президент Казахстана Токаев, это будет его первый зарубежный визит после переизбрания главой государства», — сказал представитель Кремля. Он отметил, что «будет общение двух президентов, переговоры».

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