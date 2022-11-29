Из-за невыдачи виз российским дипломатам постпредство РФ направило ноту в ЮНЕСКО

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянное представительство России при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) сообщило ее секретариату о невыполнении Францией своих обязательств по обеспечению визита иностранных делегаций на мероприятия ЮНЕСКО. Это произошло после того, как российские дипломаты не смогли получить визы для участия в 33-й сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО, которая состоялась в Париже.



«Наше представительство по дипломатическим каналам обратилось в секретариат ЮНЕСКО — направило ноту, в которой поставило перед секретариатом вопрос о невыполнении Францией своих обязательств в соответствии с соглашением между ЮНЕСКО и французской стороной», — сообщили ТАСС в российском постпредстве.



По данным представительства, два сотрудника МИД РФ «не смогли вовремя получить визы», хотя запрос был направлен через консульский отдел посольства Франции в Москве. При этом даты и цели поездки французской стороне были известны. Комментируя заявление французского МИД в пятницу о том, что на набережной Орсе по соответствующим каналам не получали сообщений о проблемах с выдачей виз, в постпредстве указали, что в данном случае «налицо очередная попытка жонглирования фактами». «Между ЮНЕСКО и Францией действует соглашение, по которому Франция, как принимающая сторона, обязана оказывать всяческое содействие в обеспечении приезда официальных делегаций. И на это мероприятие по линии ЮНЕСКО были приглашены все страны-участницы», — пояснил собеседник агентства.





