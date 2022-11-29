Из-за невыдачи виз российским дипломатам постпредство РФ направило ноту в ЮНЕСКО
10:30 26.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Наше представительство по дипломатическим каналам обратилось в секретариат ЮНЕСКО — направило ноту, в которой поставило перед секретариатом вопрос о невыполнении Францией своих обязательств в соответствии с соглашением между ЮНЕСКО и французской стороной», — сообщили ТАСС в российском постпредстве.
По данным представительства, два сотрудника МИД РФ «не смогли вовремя получить визы», хотя запрос был направлен через консульский отдел посольства Франции в Москве. При этом даты и цели поездки французской стороне были известны. Комментируя заявление французского МИД в пятницу о том, что на набережной Орсе по соответствующим каналам не получали сообщений о проблемах с выдачей виз, в постпредстве указали, что в данном случае «налицо очередная попытка жонглирования фактами». «Между ЮНЕСКО и Францией действует соглашение, по которому Франция, как принимающая сторона, обязана оказывать всяческое содействие в обеспечении приезда официальных делегаций. И на это мероприятие по линии ЮНЕСКО были приглашены все страны-участницы», — пояснил собеседник агентства.
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