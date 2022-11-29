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Из-за высокого уровня инфляции более 50% немцев перешли на режим жесткой экономии - опрос

19:50 26.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины жителей Германии на фоне стремительного роста цен перешли к режиму жесткой экономии. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу результаты исследования, проведенного технологической компанией NielsenIQ, предоставляющей данные о рынке розничной торговли и покупательском поведении в индустрии товаров повседневного спроса.

В опросе приняли участие более 10 тыс. человек. По его данным, 52% респондентов заявили, что покупают только те продукты, которые им действительно необходимы. Около 44% опрошенных сообщили, что будут избегать приобретения товаров, «которые забавны и роскошны». Еще 31% старается сократить посещения ресторанов и предпочитает побаловать себя чем-нибудь дома.

В то же время порядка 30% немцев отметили, что стали покупать меньше товаров. «В настоящее время поразительно, что все больше и больше людей по-видимому задают себе вопрос, без чего они могут обойтись, а затем действительно делают это», — сказал эксперт NielsenIQ Лотар Стайблин. «Люди также используют множество других стратегий сбережений. Они более внимательно сравнивают цены, уделяют больше внимания специальным предложениям, переключаются на более дешевые продукты, такие как частные торговые марки, или чаще покупают у дискаунтеров», — констатировал он.

Вместе с тем Стайблин подчеркнул, что чем дольше длится кризис, тем больше возможностей люди используют для экономии. По данным NielsenIQ, многие потребители также готовы изменить свои потребительские привычки, когда речь идет об экономии. Так, сливочное масло заменяют маргарином, вместо минеральной воды пьют воду из-под крана или полностью отказываются от дезодоранта. Согласно опросу, только около 10% населения вообще не беспокоятся об инфляции.


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