Генсек НАТО считает, что лучший способ поддержать мир - помочь Украине

11:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что поддержка Украины в нынешнем конфликте дорого обходится жителям стран Запада, однако отметил, что необходимо «поддерживать и увеличивать» помощь Киеву. Такое мнение он высказал в воскресенье в интервью немецкой газете «Вельт ам зонтаг».

«Рост счетов за продукты питания и электроэнергию означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе», — сказал Столтенберг. Тем не менее он добавил, что необходимо продолжать оказывать поддержку Киеву. В этом контексте генсек Североатлантического альянса высоко оценил поставки Берлином оружия на Украину. «Решительная поддержка со стороны Германии имеет решающее значение», — утверждал Столтенберг.

«Нам всем нужно увеличивать нашу помощь Украине, — заявил он. — Это поможет украинцам отстоять свое право на самооборону». При этом генсек НАТО заметил, что «можно усилить позицию Украины за столом переговоров, если оказать ей военную поддержку». «Лучший способ поддержать мир — поддержать Украину», — сказал он.