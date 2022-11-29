МИД России выразил соболезнования в связи с кончиной главы МИД Белоруссии
11:22 27.11.2022 Источник: НГ-Online
Ушел из жизни выдающийся дипломат и государственный деятель, настоящий патриот, посвятивший жизнь служению своей Родине и защите ее интересов на международной арене.
Владимир Владимирович Макей был истинным другом России, который внес уникальный вклад во всемерное развитие широкого двустороннего сотрудничества, интеграционное строительство Союзного государства, укрепление связей между братскими народами России и Беларуси.
Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров направил супруге своего коллеги телеграмму с соболезнованиями всем его родным и близким, - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД России.
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