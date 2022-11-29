Москва направит в школы и колледжи Донецка и Луганска более миллиона учебников и пособий

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Из российской столицы в школы и колледжи Донецка и Луганска в начале 2023 года будут отправлены более миллиона учебников и учебных пособий. Это позволит обеспечить образовательные организации необходимыми материалами по всем предметам, что позволит детям ЛНР и ДНР успешно осваивать школьную программу.

Учебники и пособия сейчас закупаются у издательств, завершить этот процесс и отправить книги в Донецк и Луганск планируют до конца 2022 года. «Как человек, посвятивший жизнь работе в образовании, я понимаю, как важны для педагога новые и современные образовательные материалы, - говорит глава департамента образования и науки Москвы Александр Молотков. - К счастью, у нас есть возможность в непростые дни оказать поддержку нашим коллегам и предоставить учебники и наглядные пособия для работы. Таким образом мы объединяем усилия систем образования Москвы, Донецка и Луганска ради общей цели - успешного и отвечающего требованиям времени обучения подрастающих россиян, живущих сегодня в республиках».

Ранее школьники в Москве собрали более 700 книг для детей Луганской и Донецкой народных республик в ходе всероссийской акции «Дети - детям». В мегаполисе ее проводил штаб столичного регионального отделения Российского движения школьников (РДШ). Горожане приносили книги из домашних библиотек в специальные пункты сбора, работавшие в ресурсных центрах РДШ, образовательных учреждениях города и региональных штабах гуманитарной миссии «#Мывместе». Всего в 85 регионах РФ удалось собрать примерно около 5 000 экземпляров книг.