РФ высоко ценит, что Токаев после переизбрания нанес первый визит в Москву — Путин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва высоко ценит, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев первый после переизбрания зарубежный визит нанес в Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, начиная переговоры с казахстанским коллегой в Кремле в понедельник.

«Сегодняшний визит имеет особое значение: это первый визит после переизбрания Касым-Жомарта Кемелевича президентом Казахстана, в этом смысле он имеет знаковое значение, подчеркивает особый характер наших отношений», — сказал глава российского государства. «Мы это высоко ценим», — заверил он.