В НАТО наметилась линия раскола из-за политики в отношении Китая — СМИ
16:12 28.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Политика НАТО в отношении Китая вызывает разногласия стран — членов Североатлантического альянса, среди приоритетов у них значатся как сдерживание Пекина, так и сохранение экономических связей с ним. Такое мнение в понедельник выразила обозреватель газеты «Политико» Лили Байер.
Она напоминает, что на саммите в Мадриде ранее в этом году союзники по оборонному блоку признали, что КНР «бросает вызов их общим интересам, безопасности и ценностям». Теперь это заявление необходимо перевести в категорию реального плана действий, но до сих пор прогресс можно было назвать в лучшем случае «скромным», убеждена эксперт.
С одной стороны, США пытаются подвести цели оборонного альянса под свою политику сдерживания Пекина. С другой стороны, ряд стран, например, Венгрия, настроены на сотрудничество с КНР. Кроме того, даже среди сторонников жесткого подхода есть те, кто не желает чрезмерного противостояния с Китаем, отмечает Байер.
Постпред США при НАТО Джулианна Смит уверена в созвучности военных стратегий Вашингтона и НАТО. «Я вижу их колоссальное сходство», — сказала она в интервью «Политико», отметив, что переход от слов к действиям — это «долгая и сложная история» для альянса. Несмотря на то, что его участникам удалось прийти к согласию в Мадриде, 30 его членов имеют 30 разных точек зрения: часть западных стран хочет, чтобы в фокусе альянса находилась Россия, другие державы опасаются разгневать Пекин и подтолкнуть его в объятия Москвы. Сохранение экономических связей с КНР также входит в интересы многих государств, заключает автор.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял в понедельник, что НАТО не была задумана для действий в Тихом океане. Он убежден, что перед альянсом и так стоит достаточно угроз и вызовов.
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