Глава Бурятии назвал странными слова Папы Римского о чеченцах и бурятах

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал странным комментарий Папы Римского Франциска о жестокости отдельных национальностей, а именно бурят и чеченцев, в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

«Папа Римский высказался по поводу жестокости чеченцев и бурят. Воины из Бурятии с честью выполняют свой долг и являются примером лучших традиций российской армии. <…> Слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей — а именно бурятов и чеченцев, защищающих мирное население, — как минимум странно», — написал он.

Циденов подчеркнул, что российские военные бесстрашно, с честью и достоинством защищают интересы своей страны. «Беречь и защищать мирное население, а также с человечностью и милосердием относится к военнопленным — именно так воюет российская армия, где сотни национальностей, включая бурятов», — сообщил Цыденов.

Папа Римский Франциск в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова папы Франциска, сказала, что его заявления демонстрируют не просто русофобию, но и запредельное извращение истины.