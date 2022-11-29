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Доходы бюджета за январь — сентябрь на 10% выше, чем в прошлом году — Мишустин

17:00 29.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доходы федерального бюджета за 9 месяцев 2022 года оказались выше прогноза и примерно на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства во вторник.

«Доходы бюджета за январь — сентябрь выше ожидаемых. Они выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 20 трлн рублей», — сказал он.

Расходы также увеличились — на 5,5%, примерно до 19,5 трлн рублей. Как пояснил глава кабмина, это связано в том числе с ростом выплат в рамках социальных обязательств государства перед гражданами.

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