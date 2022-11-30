Андрей Воробьев проверил капремонт спорткомплекса «Трудовые резервы» в Наро-Фоминске

15:25

Фото Сергея Хакимова



Губернатор Московской областиосмотрел после капремонта спортивный комплекс «Трудовые резервы» в Наро-Фоминске. Восстановить здание Андрея Воробьёва просили местные жители.

«Это очень важный спортивный комплекс для города. Многие, кто здесь родился и вырос, знают непростую его историю, вспоминают, какие замечательные тренеры работали. Это была самая первая спортшкола в городе - ее посещал чуть ли не каждый второй житель Наро-Фоминска. Сейчас здесь новое современное оборудование и молодые тренеры, в планах на 2023 год - обновить футбольный стадион. А еще в 2023 году в Наро-Фоминском округе мы капитально отремонтируем спорткомбинат «Строитель» в Селятино - об этом тоже давно просили жители, - сказал Андрей Воробьёв. - Со следующего года мы впервые запускаем в Подмосковье масштабную программу капитального ремонта спортивных объектов. За 5 лет планируем обновить 50 сооружений. Уже в 2023-м приведем в порядок бассейны в Дмитрове, Сергиевом Посаде, стадионы в Ногинске, Чехове, Королеве и Коломне, спорткомплексы в Балашихе и Химках».

Здание комплекса 1975 года постройки в 90-е оказалось в частных руках. Около 15 лет оно было заброшено и начало разрушаться. В 2019 году СК «Трудовые резервы» был выкуплен и передан в муниципальную собственность, после чего по решению губернатора его включили в госпрограмму «Спорт Подмосковья», в рамках которой и был проведен капремонт.

На сегодняшний день завершен первый этап, работы проведены в рекордно короткие сроки (с января по октябрь 2022-го). Отремонтирован фасад здания, кровля, поврежденные кирпичные и бетонные конструкции, восстановлена система отопления.

21 октября СК «Трудовые резервы» открыл двери для юных спортсменов.

В спорткомплексе расположены два борцовских и хореографический залы, большой зал для гимнастики и зал для индивидуальной подготовки. Работают секции по грэпплингу, вольной борьбе, спортивной и художественной гимнастике. В них уже записалось 370 человек. Также идет набор на занятия в рамках проектов «Активное долголетие» и «Добрый час». На базе комплекса будут заниматься и воспитанники Центральной спортшколы №1. Сейчас формируются группы.

Губернатор пообщался с родителями спортсменов, занимающихся в обновленном комплексе. Многие из них в юности тоже ходили сюда на тренировки, в том числе Сергей Шлихотанов.

«Я здесь родился, вырос, ходил на гимнастику, потом на борьбу. Благодаря Андрею Юрьевичу теперь в спорткомплексе снова будут тренироваться детишки со всего города, - сказал Сергей Шлихотанов. – Сейчас вожу сюда дочку на гимнастику, ей 5 лет. Она с удовольствием занимается. Мы рады открытию, это второе дыхание «Трудовых резервов», все сделано на высоком уровне - это дорогого стоит».

В спорткомплексе работают настоящие профессионалы своего дела, некоторые из которых приехали в Подмосковье из других регионов. В их числе главный тренер по спортивной гимнастике Константин Блошенко. Он приехал из Белгородской области. Сейчас Константин тренирует юных гимнастов из Наро-Фоминска.

«Я тренирую деток от 3 лет. Сейчас к нам уже записалось более 100 ребят. Есть одна группа из детского садика, она занимается спортивной гимнастикой с утра, остальные - после школы. Здесь также тренируется и «Активное долголетие», есть занятия по ОФП для ребят постарше, которым уже поздновато в гимнастику, - сказал Константин Блошенко. – Я работаю уже 12 лет, тренер высшей категории. Сейчас в Белгородской области идут пограничные боевые действия, и мы всей семьей приняли решение переехать. Знакомые как раз подсказали, что в Наро-Фоминске требуется тренер. Администрация пошла нам навстречу, организовала хорошие условия, выплачивает компенсацию на аренду жилья, так как мы снимаем здесь квартиру».

Всего на территории Подмосковья около 12 тыс. спортивных сооружений. За последние 10 лет за счет бюджета и инвесторов введено 178 объектов - стадионы, спортплощадки, спортзалы, бассейны, катки. Кроме того, обустроено более 2,5 тыс. плоскостных спортсооружений (хоккейные коробки, площадки воркаут, футбольные поля и т.д.).

Только в этом году сдано 5 стадионов, 2 хоккейные и 4 воркаут площадки, беговые дорожки, скейт-парк, 2 площадки ГТО, тренировочная, 3 универсальные и 3 «умные» площадки, где размещаются точки wi-fi и QR-коды, позволяющие с помощью телефона получать рекомендации для занятий, обновлены беговые дорожки на стадионе в Жуковском.

До конца 2022 года в Подмосковье планируется ввод ФОКа со спортзалом в городском округе Мытищи, завершение реконструкции бассейна в городском округе Химки и капремонта спорткомплекса с бассейном в Черноголовке. А до 2027 года будет введено 14 стадионов, бассейн, 4 ФОКа с катком, 5 ФОКов с залом, легкоатлетический и футбольный манежи.

Напомним, в регионе работает специальное приложение «Спорт Подмосковья», к которому подключены все областные и муниципальные спортивные объекты. Там можно узнать расписание занятий, посмотреть информацию о тренере и записаться на пробную тренировку.