Внешний госдолг России за 9 месяцев 2022 г. уменьшился на 5,2% — Счетная палата
11:20 01.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Внешний госдолг России на 1 октября 2022 года составил 56,59 млрд долларов и уменьшился на 5,2% по сравнению с его объемом на 1 января 2022 года. Об этом говорится в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета за 9 месяцев текущего года, подготовленном Счетной палатой.
«Государственный внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2022 года составил 56 591,7 млн долларов США (80% верхнего предела государственного внешнего долга Российской Федерации в размере 70,7 млрд долларов США) и уменьшился на 3 110,3 млн долларов США или на 5,2% по сравнению с объемом на 1 января 2022 года (59 702,0 млн долларов США). В рублевом эквиваленте государственный внешний долг уменьшился с начала года на 1 186 319,1 млн рублей, или на 26,7%, и на 1 октября 2022 года составил 3 249 100,8 млн рублей», — говорится в документе.
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