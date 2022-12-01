0
0
207
НОВОСТИ

В Британии из-за переполненных тюрем осужденных поместят в полицейские участки — ВВС

12:05 01.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании предложило использовать 400 камер изоляторов временного содержания в полицейских участках страны для размещения осужденных преступников из-за отсутствия свободных мест в тюрьмах на севере Англии. Об этом в четверг сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Замглавы Минюста Великобритании Дамиан Хиндс, курирующий пенитенциарную систему, заявил, что за последние два месяца количество заключенных в Соединенном Королевстве увеличилось на рекордные 800 человек. «Мы впервые в истории столкнулись с таким резким ростом», — добавил он. Чиновник подчеркнул, что проблема касается только мужских тюрем, заверив, что в пенитенциарных учреждениях для женщин и подростков «свободных мест очень много».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 01.12.2022
Россия будет договариваться с партнерами напрямую, невзирая на потолок цен на нефть — МИД РФ
0
28
14:12 01.12.2022
ВС РФ уничтожили три склада ракетного вооружения ВСУ в ДНР и Запорожской области
0
69
14:00 01.12.2022
США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине — Лавров
0
87
13:32 01.12.2022
Лавров назвал враньем разговоры о том, что РФ «просит о переговорах», чтобы выиграть время
0
121
13:20 01.12.2022
Украинские войска за два часа трижды обстреляли Донецк
0
151
13:18 01.12.2022
Сбербанк открыл первый офис исламского финансирования
0
136
13:05 01.12.2022
Медведев считает стыдным для немцев говорить про голодомор, «пусть свою историю вспомнят»
0
166
13:00 01.12.2022
В Министерство обороны Испании был прислан пакет со взрывчаткой
0
155
12:32 01.12.2022
Польша в этом году усердно выкапывает ОБСЕ могилу — Лавров
0
192
12:20 01.12.2022
В Москве выявили 1 390 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
175

Возврат к списку