В Британии из-за переполненных тюрем осужденных поместят в полицейские участки — ВВС

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании предложило использовать 400 камер изоляторов временного содержания в полицейских участках страны для размещения осужденных преступников из-за отсутствия свободных мест в тюрьмах на севере Англии. Об этом в четверг сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Замглавы Минюста Великобритании Дамиан Хиндс, курирующий пенитенциарную систему, заявил, что за последние два месяца количество заключенных в Соединенном Королевстве увеличилось на рекордные 800 человек. «Мы впервые в истории столкнулись с таким резким ростом», — добавил он. Чиновник подчеркнул, что проблема касается только мужских тюрем, заверив, что в пенитенциарных учреждениях для женщин и подростков «свободных мест очень много».