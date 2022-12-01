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Медведев считает стыдным для немцев говорить про голодомор, «пусть свою историю вспомнят»

13:05 01.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия не вправе учить Россию гуманизму и историям про так называемый голодомор, немцы сами должны продолжать каяться за свои преступления во время войны. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Немцы уже нас гуманизму учат, пусть свою историю вспомнят, что они делали на территории нашей страны! А то рассказывают нам про голодомор там, еще про что-то. Стыдно просто это все слушать из уст весьма высоких должностных лиц, каяться им надо за [это] три еще, так сказать, поколения вперед», — сказал Медведев во время приема граждан в офисе «Единой России».

30 ноября германский Бундестаг (парламент) одобрил резолюцию, в которой так называемый голодомор — массовый голод в СССР в начале 1930-х годов — характеризуется как геноцид. Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок первой из членов правительства Германии публично назвала голодомор геноцидом.

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