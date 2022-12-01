Сбербанк открыл первый офис исламского финансирования
13:18 01.12.2022
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Фото пресс-службы Сбера
Офис будет обслуживать розничных и корпоративных клиентов. На банковской полке представлены продукты партнерского финансирования: мудараба (аналог доверительного управления активами), халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковская гарантия, платежные и текущие счета, а также расчетно-кассовое обслуживание и другие.
Офис будет предоставлять сопутствующие услуги: в меню кофейни – более 20 позиций кофе и чая, а также вода «Зам-Зам» из священного источника. Рядом с кофейней расположен специализированный магазин с сувенирной продукцией с символикой Сбера. Внутри зала гость может приобрести монеты в подарок, а также погрузиться в историю Казани возле стенда «Музей Ислама в России».
Исламский офис в столице Татарстана – это первое в России отделение, которое организовано и оформлено по всем правилам шариата. В основе дизайн-концепции используется авторский орнамент, индивидуально разработанный Ниязом Хазиахметовым, членом Союза художников России, лауреатом премии Министерства культуры республики Татарстан им. Б. Урманче.
«Мы рады открыть первый в России офис партнерского финансирования в столице Татарстана, где видим растущий спрос на исламские финансовые продукты и сервисы. Повышая доступность продуктов партнерского финансирования, мы тем самым развиваем и популяризируем это направление среди клиентов банка», – отметил Олег Ганеев.
«Сбербанк является важным стратегическим партнером Татарстана. Сегодня клиентами банка являются более 2,4 млн наших жителей, а также крупнейшие промышленные предприятия республики. На данный момент на территории республики насчитывается 382 подразделения Сбербанка, – напомнил Рустам Минниханов. – Сегодня мы посетили первый офис компании, который будет работать по стандартам исламского банкинга. Это позволит мусульманам республики получать банковские услуги, соответствующие требованиям законодательства России и нормам шариата. Напомню, что Татарстан стал пилотным регионом по внедрению партнерского банкинга в России. В нашей стране наблюдается рост доли населения, исповедующего ислам. Есть отдельные субъекты с традиционно высокой долей мусульманского населения. В данных регионах есть спрос на банковские продукты и услуги, которые соответствуют стандартам партнерского финансирования».
«Россия придает большое значение укреплению дружественных связей с мусульманскими странами, – добавил глава Татарстана. – Большая работа ведется по линии Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую я возглавляю по поручению президента страны Владимира Путина. Перспективным направлением торгово-экономического сотрудничества является система исламского финансирования. Я считаю, что подобная модель может выступить в качестве альтернативы западным рынкам капитала и торговым площадкам».
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